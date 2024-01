Acca Larentia, la diretta del Question Time. Schlein smentita da Piantedosi

10 gennaio 2024 a

Acca Larentia arriva in Parlamento. L'episodio avvenuto lo scorso 7 gennaio davanti alla sede dell'ex Msi, nel quartiere Tuscolano di Roma, dove alcune persone hanno fatto il saluto romano in occasione dell'anniversario della morte di tre militanti di destra uccisi nel 1978, ha sollevato la polemica. E il Pd non ha perso occasione per tirare in ballo il governo. Dimenticando che accade tutti gli altri (è successo anche con Gentiloni e Draghi al governo), la segretaria Elly Schlein ha chiesto l'intervento di Matteo Piantedosi. Il ministro dell'Interno risponde così al Question time della Camera dei Deputati a "quali iniziative urgenti intendano adottare lui e il titolare della Giustizia in relazione ai gravi fatti avvenuti a Roma" e "per impedire il ripetersi di fatti analoghi e contrastare con ogni mezzo l'apologia del fascismo e l'organizzazione di manifestazioni fasciste".

Ore 15.02 - Elly Schlein si rivolge a Piantedosi: "Cosa farete?"

"Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte", ha detto in Aula alla Camera la segretaria del Pd Elly Schlein illustrando l'interrogazione sui fatti di via Acca Larentia a Roma, chiedendo al governo di agire in tal senso."Commemorare la morte tragica di tre giovani mamazzati da una violenza politica criminale non può in alcun modo giustificare l'apologia del fascismo, che è reato. La legge Scelba punisce l'apologia del fascismo e la Costituzione lo dice con nettezza che le organizzazioni neofasciste vanno sciolte".

Ore 15.05 - Matteo Piantedosi smentisce la dem: "Gli interroganti non lo hanno mai chiesto prima"

Il ministro ha ricordato a Schlein che la manifestazione si tiene ogni anno, ma che "gli interroganti mai prima d'ora" hanno sollevato tale questione. "Quanto alle ulteriori iniziative da porre in essere per lo scioglimento di organizzazioni di carattere eversivo, ricordo che la particolare complessità dei presupposti previsti dalla normativa vigente è confermata dalla limitata casistica applicativa sinora registrata e dalla circostanza che Governi, anche sostenuti dalla parte politica degli Onorevoli interroganti, non hanno mai adottato iniziative in tal senso".

Ore 15.07 - Piantedosi: l'apologia di fascismo contestata a 5 persone

"La questura di Roma ha trasmesso alla competente autorità giudiziaria una prima informativa di reato, contestando il delitto di apologia del fascismo a carico di cinque esponenti di CasaPound, individuati tra i partecipanti, cui seguiranno ulteriori comunicazioni all'esito del riconoscimento e identificazione degli ulteriori convenuti alla manifestazione", lo ha confermato Piantedosi.

Ore 15.16 - Schlein: "Meloni ostaggio del passato"

"Meloni ha detto più volte di non essere ricattabile, si sta ricattando da sola, è ostaggio di un passato di cui non riesce a prendere le distanze. Il suo silenzio è imbarazzante". Così la segretaria Pd Elly Schlein al termine del question time.

Ore 15.19 - La leader del Pd contro La Russa: "Inaccettabile"

"Le parole del presidente del Senato che tenta di legalizzare il saluto romano sono inaccettabili", commenta Schlein in riferimento a quanto detto in precedenza da Ignazio La Russa.

Ore 15.21 - Piantedosi a Schlein: "Tutti prendono le distanze"

Le forze politiche "tutte prendono distanza dai comportamenti contrari alla nostra cultura democratica", le parole del ministro dell'Interno.