Sondaggio, FdI vola e il Pd inchioda: amara sorpresa per la Schlein

Le polemiche non fanno che rafforzare il governo guidato da Giorgia Meloni: lo dimostra l'ultimo sondaggio dell'Istituto Piepoli riportato dal Giornale. Dalla rilevazione emerge come dopo il caso Pozzolo e Acca Larentia, Fratelli d'Italia non abbia per niente risentito delle polemiche, anzi ne ha tratto forza. Il partito della premier è cresciuto dello 0,7%, arrivando così al 29,2. Diversa la situazione per il Pd, che a sorpresa dopo le polemiche di questi giorni contro il premier, continua a stare sotto il 20%. "Giorgia Meloni si sta costruendo un profilo più moderato all’interno del centrodestra e ha saputo gestire bene queste vicende", ha spiegato Livio Gigliuto, presidente dell’Istituto Piepoli.

"Nessuno - ha proseguito Gigliuto - ha paura che lei abbia una deriva così forte a destra assimilabile a quel tipo di comportamento". Secondo il sondaggista, la maggior parte dell’opinione pubblica non collega la manifestazione di Acca Larentia e il caso del deputato Pozzolo alla maggioranza di governo. A pensarla allo stesso modo Carlo Buttaroni, presidente dell’Istituto Tecné. Secondo lui, l’antifascismo non porta voti "e anche chi è interessato a queste vicende non pensa che l’esibizione dei nostalgici ad Acca Larentia rappresenti Fratelli d’Italia".

A far salire i consensi nei confronti del partito, secondo l'istituto di sondaggi Swg, è stata pure la conferenza stampa di inizio anno. Anche questa rilevazione, infatti, la prima del 2024, dà FdI al 29,2%, in crescita dello 0,7% rispetto allo scorso 18 dicembre. Stabile invece la Lega, in calo Pd e M5S.