Europee, Capezzone: "Meloni, Salvini e Tajani non si facciano male da soli"

12 gennaio 2024

La prossima primavera "la posta in palio sarà altissima: europee, regionali, più una cascata di amministrative", scrive Daniele Capezzone su Libero. Nel centrodestra, tutti i partiti, "si giocano tanto; per di più alle europee il sistema è proporzionale, e quindi ognuno giocherà per sé sperando di rosicchiare voti alle forze più vicine; e - come sappiamo fin troppo bene - nel centrodestra esistono tre partiti orgogliosamente distinti". Ma attenzione, riflette il direttore editoriale, sebbene sia giusto che i tre leader Meloni, Salvini e Tajani, si punzecchino in vista delle europee non devono esagerare. Replicare gli errori e la rottura del 2011 sarebbe un peccato mortale e gli elettori non capirebbero.

