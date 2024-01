FdI, Sara Kelany: il ribaltone, chi prende il posto di Emanuele Pozzolo

13 gennaio 2024 a

a

a

Lo sparo di Capodanno è costato caro al deputato Emanuele Pozzolo, che nei giorni scorsi è stato sospeso dal suo partito, Fratelli d'Italia, su decisione della presidente Giorgia Meloni. L'onorevole era anche il presidente provinciale della federazione di Vercelli. Di qui la decisione di mettere al suo posto, come commissaria, la deputata di origini egiziane Sara Kelany, avvocatessa e responsabile del “Dipartimento Immigrazione” del partito. "Non ho intenzioni di rilasciare interviste, lo dico subito - ha detto alla Stampa -. Come sapete il deputato Pozzolo è stato sospeso. Era il presidente provinciale della federazione di Vercelli. L’incarico mi è stato conferito dal presidente del partito. Vado a fare quello che è normale che faccia un commissario".

La Kelany, 45 anni, è originaria di Formia, in provincia di Latina. La scelta di commissariare la sezione territoriale di FdI, affidandola a lei, era ampiamente prevista dopo la sospensione dal partito di Pozzolo. Quest'ultimo è finito nella bufera dopo che, alla festa di Capodanno nella sede della Pro Loco a Rosazza, in provincia di Biella, dal suo mini revolver è partito uno sparo che ha ferito di striscio il 31enne Luca Campana, genero di un uomo della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, pure lui presente all'evento. In ogni caso Pozzolo, pur ammettendo di essere il proprietario dell'arma, ha sempre negato di aver sparato. Della deputata che ora lo sostituisce nel partito si sa che è stata candidata nelle elezioni politiche del 2022 come capolista nel collegio plurinominale Lombardia 2. Nell'agosto scorso, invece, è stata nominata responsabile del dipartimento Immigrazione di Fratelli d’Italia.