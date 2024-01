Stefano Bonaccini gela Elly Schlein: "Questo lo fece Berlusconi"

16 gennaio 2024 a

Non tira una bella aria nel Pd. Stefano Bonaccini, governatore della Regione Emilia Romagna e presidente dem, ha infatti gelato la segretaria Elly Schlein in tema di elezioni europee con tre parole.

In merito alla candidatura dei leader politici, in particolare a quella della segretaria del Pd, Stefano Bonaccini, ha premessio: "Io penso che adesso dovremmo interrompere questo dibattito fino a che, immagino a breve, prenderemo una decisione a partire da cosa ci vorrà dire Elly Schlein rispetto a quello che vede come futuro personale del Partito Democratico rispetto alle elezioni europee".

E, ha sottolineato Bonaccini: "Io ho già detto che sarebbe incredibile che noi impedissimo alla segreteria di questo partito, se lo vuole, di potersi candidare portando certamente un valore aggiunto a quella competizione". Ma attenzione, avverte il presidente del Pd: "Quello che io penso è che sarebbe sbagliata una candidatura da capolista in tutte le circoscrizioni perché questo lo fece Silvio Berlusconi".

Parole durissime quelle di Bonaccini che è intervenuto come ospite ad Agorà, su Rai tre, nella puntata del 16 gennaio: "Questo è alterità rispetto a quello che noi siamo, cioè un partito plurale, un partito che come giustamente Elly Schlein rivendica sempre, ha una classe dirigente diffusa nella quale si discute e viva Dio che in un grande partito si discuta", ha concluso il governatore.