Meloni, il dono di FdI per il compleanno: "Cosa le abbiamo regalato con 50 euro a testa"

La premier Giorgia Meloni ha compiuto 47 anni ieri, 15 gennaio, e oggi è attesa alla Camera per un brindisi di auguri con i deputati e i senatori di Fratelli d'Italia. La presidente del Consiglio ha festeggiato il suo compleanno e ora i parlamentari del suo partito hanno organizzato un rinfresco in una delle terrazze di Montecitorio, sede della Camera, con tanto di torta di compleanno.

I parlamentari di FdI le hanno anche regalato un tavolo per la nuova casa, raccogliendo 50 euro a testa, scrive l'agenzia di stampa Adnkronos, ma alcuni deputati e senatori sono arrivati all’appuntamento con altri pacchetti regalo e doni personali destinati alla premier.

Tra i presenti della squadra di governo, il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, il titolare della Sanità Orazio Schillaci, il ministro del Lavoro Marina Calderone, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il responsabile delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, la ministra delle Pari opportunità Eugenia Roccella e il titolare dello Sport, Andrea Abodi.

Ieri ospite a Un giorno da pecora su Rai Radio 1 ha confessato di aver ricevuto "molti" auguri, "quelli che sono riuscita a vedere, tipo Salvini. Mi dichiaro: sul mio telefono attualmente ci sono 1400 messaggi inevasi, di solito rispondo a tutti ma per la prima volta in vita mia confesso che forse non riuscirò a farlo". Poi i conduttori chiedono della Schlein, se "le ha fatto gli auguri la leader del Pd": "Non so se mi ha fatto gli auguri, posso dire che me li ha fatti Conte, quelli li ho letti, me li ha mandati molto presto stamattina. Ho letto anche quelli della Von Der Leyen e Rishi Sunak", ha detto Meloni.