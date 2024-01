Otto e Mezzo, Lilli Gruber: la domanda su Schlein fa sbroccare Orlando, Pd smascherato

18 gennaio 2024 a

Nel Pd impazza il dibattito su Elly Schlein: deve candidarsi capolista alle Europee oppure no? La segretaria, queste le indiscrezioni, vorrebbe farlo. Molti, da Romano Prodi in giù e fino a Laura Boldrini, però le chiedono di astenersi dalla candidatura-civetta, poiché all'Europarlamento, Schlein, non ci andrebbe. Un tema su cui la leader dem non fa chiarezza e di cui si parla anche a Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, in cui nella puntata di mercoledì 18 gennaio c'è come ospite in studio Andrea Orlando, deputato Pd.

Lilli Gruber chiede dunque ad Orlando cosa farà Elly Schlein e cosa pensa delle mosse della segretaria. Ma il deputato non gradisce la domanda. "Ci sta per arrivare una tegola in testa con la questione del Mar Rosso sull'aumento dei prezzi e noi stiamo a discutere su chi fa il capolista da una parte e dall'altra", risponde. Così, piccata, Gruber rilancia: "Sì, ma voi! Scusi Orlando...", "Io rispondo a una sua domanda, la domanda me l'ha posta lei". E la conduttrice: "Io gliela devo porre questa domanda, dato che il suo partito da settimane discute di questa cosa e la segretaria del suo partito non decide e non ci dice".

A questo punto ecco che Orlando butta la palla in corner, puntando il dito contro i giornalisti: "È un circolo vizioso. Il Pd discute di questo perché tutti fanno delle interviste su questo a cui i miei colleghi di partito non si sottraggono mai". Gruber non molla: "Mi sembra ovvio che se non c'è una decisione e una presa di posizione netta e chiara la discussione può continuare all'infinito". "La questione la deve risolvere subito il gruppo dirigente del partito", aggiunge Orlando. "La segretaria del suo partito, Elly Schlein...", conclude Lilli Gruber con una stoccata.

