Lucarelli, Giannini tira in ballo Meloni e Salvini? Smentito da Bocchino

"La Lega di Salvini attacca Rai e Lucarelli". Lilli Gruber presenta così il tema della puntata di martedì 16 gennaio di Otto e Mezzo su La7. Qui a prendere la parola è subito Massimo Giannini. "Nomen omen quello della Lucarelli che esercita la professione giornalistica con una certa aggressività. Non è il mio stile, a volte lo fa in una maniera un po' troppo ruvida. Sui social si tratta un cittadino comune come fosse un politico, la rete ha dunque fallito sul piano del confronto. Ci sono rancori, odio... lì ci deve essere la nostra intelligenza, Selvaggia talvolta non distingue".

Finita qui? Niente affatto. Ecco che l'ex direttore de La Stampa riesce a tirare in ballo Giorgia Meloni e Matteo Salvini: "Peggio di questo c'è solo la politica che attacca il web. Meloni e Salvini sono gli ultimi a poter contestare questo uso del web. Basta pensare alla Ferragni: misura da una parte, ipocrisia dall'altra".

Immediata la replica di Italo Bocchino, anche lui ospite di Gruber: "La destra ha prosperato sul web più della sinistra perché è stata più all'opposizione. Non dimentichiamo cosa hanno fatto i Cinque Stelle: gogna mediatica ogni giorno. Probabilmente la ristoratrice avrà fatto degli errori, ma additarla come una persona fraudolenta... Ci vuole disciplina".