Meloni davanti al Giurì d'onore conferma le accuse: "Conte imbarazzò l'Italia sul Mes"

20 gennaio 2024 a

a

a

Il premier Giorgia Meloni, davanti al giurì d’onore, ha confermato le accuse al leader del Movimento 5 stelle: "Giuseppe Conte firmò la riforma del salva-Stati dopo le dimissioni". "Il giurì d’onore preteso dal capo dei Cinque Stelle ha un unico scopo: regalargli un po’ di visibilità", scrive Fausto Carioti su Libero. "Lo ha voluto perché sostiene di sentirsi offeso dalle parole pronunciate un mese fa in Senato dalla premier. 'Questa firma', aveva detto Meloni sventolando il fax con cui Luigi Di Maio, nel gennaio del 2021, aveva autorizzato l’ambasciatore italiano presso la Ue a sottoscrivere l’accordo, 'è stata fatta quando il governo Conte era dimissionato, in carica solamente per gli affari correnti, con il favore delle tenebre...'. Così ora una Commissione d’indagine (questo il nome ufficiale del giurì) deve esaminare i fatti e presentare le conclusioni all’aula". Il verdetto entro il 9 febbraio.

Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi l'articolo integrale di Fausto Carioti