Craxi aveva ragione e i comunisti torto: perché ora il Pd paga il conto

20 gennaio 2024

Il giorno in cui il Pd ha deciso, con poco successo, di riunirsi per compattarsi sulle proprie posizioni in vista delle Europee era anche il giorno del ventiquattresimo anniversario della morte del leader socialista Bettino Craxi. Ne parla Daniele Capezzone su Libero: "Il più odiato - in vita e post mortem - dai comunisti e dai loro eredi. È stato prima il Pci di Enrico Berlinguer, e poi, con ferocia degna di miglior causa, il Pds-Ds a scatenare una guerra perfino morale nei confronti di Craxi, culminata con il linciaggio del 1992-93: tentando di liquidare la sua vicenda umana e politica, come in una crudele damnatio memoriae, presentandolo falsamente come un latitante e come l'esempio della cattiva politica".