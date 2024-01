Teatro di Roma, così Schlein guida la rivolta degli attori rossi senza poltrone

22 gennaio 2024 a

Petizione e presidio contro la nomina di Luca De Fusco al Teatro di Roma. Elly Schlein, come scrive Enrico Paoli in un articolo su Libero, insieme al sindaco Gualtieri guida la rivolta degli attori rossi rimasti senza poltrona che parlano di "squadrismo istituzionale" e di "golpe". Ma De Fusco ha la sola colpa di non essere di sinistra.

