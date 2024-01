Sondaggio Mentana, le sorprese del lunedì: frenano tutti, guizzo di Forza Italia

22 gennaio 2024 a

Come ogni lunedì, ecco il sondaggio di Enrico Mentana sulle intenzioni di voto: se ci fossero le elezioni politiche oggi, come andrebbe a finire? La risposta arriva direttamente dal TgLa7 di oggi, lunedì 22 gennaio, con le cifre del sondaggio curato da Swg.

Primo partito, come sempre e per distacco, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al 28,8% pur in calo dello 0,2 per cento. Cala il Pd di Elly Schlein, che passa al 19,1% perdendo 0,3 punti percentuali. Dunque stabile il M5s al 16,1%, mentre la Lega perde lo 0,3% e si assesta al 7,4 per cento.

Guizzo per Forza Italia, che sale di 0,2 punti percentuali al 7,4%, mentre Azione guadagna lo 0,3% e si porta al 4,3 per cento. Sale dello 0,2% anche Sinistra Italiana, oggi al 3,6%, mentre Italia Viva lascia lo 0,1% e si assesta al 3,4 per cento. Quindi +Europa al 2,4%, Italexit per l'Italia all'1,6%, Unione Popolare all'1,5% e Noi Moderati all'1 per cento. Le altre liste, complessivamente, raccolgono il 2,3%, mentre il 41% del campione interpellato da Swg preferisce non esprimersi.