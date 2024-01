Sondaggio Noto, Meloni e Schlein candidate? Che cosa cambia

21 gennaio 2024 a

a

a

La candidatura di Giorgia Meloni alle Europee? Potrebbe portare 4 punti in più a FdI. E quella della Schlein? Solo lo 0,5 per cento al Pd. È questo il quadro che emerge da un sondaggio Noto che prova a fare il punto sull'ipotesi candidatura da parte dei big FdI e del Nazareno.

Se alle elezioni europee Giorgia Meloni si presentasse capolista in tutte le circoscrizioni, Fratelli d’Italia passerebbe dal 28 al 32%, spiega la rilevazione per "Porta a Porta" dall’istituto demoscopico Noto, relativo alle intenzioni di voto alle prossime europee. Secondo Noto sondaggi, con la candidatura di Elly Schlein in tutte le circoscrizioni, il Pd vedrebbe crescere il suo consenso dal 19,5 al 20%.

Schlein, sondaggio choc dalla Berlinguer: quanti voti perde il Pd se Elly sci candida

Nelle intenzioni di voto al terzo posto si colloca il Movimento 5 Stelle con il 17%, poi Azione e Italia Viva entrambi al 3%, +Europa al 2,0%. La Schlein capolista favorirebbe anche Verdi-Sinistra, che passerebbe dal 3,5 al 4%. Noto ha dato anche un valore complessivo agli schieramenti: il centrodestra (Fdi - Lega- Fi - Noi Moderati) raggiungerebbe il 45% senza la candidatura di Meloni e un punto e mezzo in più con la sua candidatura. Mentre il centrosinistra (Pd - Verdi e Si - +Europa) passerebbe dal 25% al 26% con la candidatura Schlein. Intanto se si votasse oggi, come riportano diversi istituti di rilevazione, FdI sarebbe in testa davanti a i dem che rischiano di non superare la soglia minima del 20 per cento. Per la Schlein sarebbe un vero e proprio disastro.