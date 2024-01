Chiara Ferragni, autogol di Andrea Romano: attacca Meloni e si smentisce da solo

22 gennaio 2024 a

a

a

Una sinistra a corto di argomenti continua a parlare di Chiara Ferragni per dar contro a Giorgia Meloni. Il premier si spese in una battuta sull'influencer agli albori del caso-pandoro. E la stessa Meloni, nelle ultime ore, ha ribadito che il caso-Ferragni è stato montato dalla sinistra. Già, una sola dichiarazione a metà dicembre, da parte della leader di FdI, e ancora polemiche da sinistra.

Della vicenda se ne parla a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4, la puntata è quella di oggi, lunedì 22 gennaio. Ospite in collegamento ecco Andrea Romano, ex deputato Pd, chiamato a commentare le freschissime parole della Meloni, quelle sul caso-Ferragni montato dalla sinistra, appunto.

"Che cosa merita Chiara Ferragni": lo sfogo di Belen Rodriguez

Ma niente da fare: per Romano conta solo la frase dello scorso dicembre. "Credo che Giorgia Meloni sbagli gravemente ad alimentare questa polemica, anche se dice di non volerlo fare", premette scordando che la polemica è stata alimentata quasi in toto dalla sinistra. "Meloni è il capo del governo italiano, fa un lavoro molto impegnativo. Francamente il fatto che lei spari contro un influencer preoccupa e fa anche un po' ridere - riprende -. Ve lo immaginate Giulio Andreotti che polemizza con Toto Cutugno? Meloni si concentri sul fatto che non si ripetano fatti di questo genere. C'è un provvedimento annunciato? Benissimo, vediamolo: è importante evitare che la gente creda a cose che non sono vere, anche se la magistratura deve ancora accertare cosa ha fatto e non ha fatto Chiara Ferragni", conclude Andrea Romano. Già, un discreto autogol: è costretto a ricordare la legge messa in cantiere dal governo, pur continuando ad imputare al premier la polemica contro Ferragni. Una sinistra, come detto in premessa, a corto di argomenti.