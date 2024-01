Matteo Renzi, il delirio su Giorgia Meloni: "In tv gne gne"

23 gennaio 2024 a

a

a

"Giorgia Meloni è tornata a tuonare in televisione, ospite della scomoda tribuna di Nicola Porro. Scomoda, ora non esageriamo. Ospite di Porro, dai, su Mediaset. E ha tuonato alla grande parlando di tutto con la consueta logica gne gne". Matteo Renzi versa veleno sul premier. I sondaggi di certo fanno rosicare il leader di Italia Viva che nel suo editoriale su Il Riformista ha messo nel mirino il premier ospite del talk show di Nicola Porro su Rete 4.

"Le chiedono conto dei 20 miliardi di euro di privatizzazioni? E lei dice: lo ha fatto prima la sinistra. Diciamolo, lo abbiamo detto tutti, almeno una volta. Signora Maestra, lui mi ha picchiato e di rimando: Lo ha fatto prima lui. Lo abbiamo fatto tutti, detto tutti, pensato tutti. Solo che eravamo all’asilo, non a Palazzo Chigi", prosegue Renzi.

"La più grande truffa della storia": Meloni inchioda i grillini. "Io candidata? Decido all'ultimo"

"Giorgia Meloni che dice che lei è per il merito. Ecco perché ha messo la sorella alla guida del partito e il cognato alla guida della delegazione al Governo. Per meriti acquisiti sul campo, s’intende. Basta con l’amichettismo, è tempo di sorelle e cognati. Del resto lo avevano detto: Dio, Patria e Famiglia. Non avevano specificato che la famiglia era la loro, ma il concetto era chiaro, dai", si legge ancora. L'ex premier è un veo e proprio fiume in piena. Le sue parole di certo faranno discutere, ma il leader di Italia Viva dimentica di citare i risultati raggiunti dall'esecutivo e tutti gli indicatori che parlano di un Paese in ripresa su tutti i fronti, soprattutto quello dell'occupazione. Renzi è forse nervoso in vista delle Europee?