Giorno della Memoria, Senaldi alla sinistra: "Ricordi tutte le vittime ebree, anche quelle di oggi"

Mentre Israele combatte per mantenere il proprio Stato, sabato 27 gennaio si celebrerà il Giorno della Memoria, definito da Pietro Senaldi su Libero come "una cartina di tornasole": "Le parole e il modo con cui sarà celebrato da Schlein e compagni ci diranno se a sinistra l’ebreo piace solo se morto nel lager nazisti, perché già abbiamo capito che quelli trucidati nei kibbutz o al rave party non hanno la stessa dignità di quelli eliminati nelle camere a gas".