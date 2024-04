Danil Medvedev, rissa con l'arbitro: "Chi sono loro, gli illuminati?"

Da adesso chiamatelo pure “Medvedev lo showman”. Il tennista russo, attuale numero 4 della classifica ATP, ha dato spettacolo ai sedicesimi del Masters 1000 di Madrid. Ha sconfitto in tre set Sebastian Korda, ma di questo match non si ricorderanno soltanto i suoi colpi, ma anche i siparietti con il suo angolo e, soprattutto, la querelle con il giudice di sedia, ovviamente intercettata da telecamere e microfoni che hanno registrato tutto. Motivo del contendere molto banale, ma altrettanto importante: il meteo. Dopo aver perso il primo set contro lo statunitense 7-5, Medvedev è apparso molto infastidito dalle gocce di pioggia che iniziavano a cadere sull’Arantxa Sanchez Stadium.



Il tennista russo ha lanciato diverse occhiatacce all’arbitro nella speranza che decidesse di far chiudere il tetto del campo Manolo Santana. Tutto ciò, però, non è avvenuto e Daniil, dopo aver consegnato il set nelle mani dell’avversario, ha deciso di affrontare “de visu” il giudice di sedia per chiedere spiegazioni. E ne è uscito un siparietto comico. Medvedev accusa: “Hai visto la pioggia? Magari si poteva chiudere il tetto”. Il giudice, glaciale, risponde: “Non è la mia decisione”.

Il russo rincara la dose: “Allora chiama qualcuno cui spetta la decisione”. Ma l’arbitro non cede: “Non sono io che decido, ma loro (indicando supervisor e organizzatori, ndr)”. Daniil allora l’ha chiusa in modo geniale: “Chi decide allora? Quali sono le persone che decidono? Gli illuminati?”. Una battuta, quest’ultima, che ha fatto il giro del mondo e che ha fatto sorridere tutti quelli che hanno visto il battibecco. Sta di fatto che, dopo quell’episodio, Medvedev sia tornato a gestire alla grande il match, vincendo i due set successivi e mandando a casa il povero Korda, ancora una volta beffato dopo un inizio incoraggiante. Medvedev ora, agli ottavi di finale, se la vedrà con il kazako Bublik.

Daniil Medvedev hilarious interaction with the umpire in Madrid.



Daniil wanted the roof to be closed because it was raining.



The umpire: “I don’t make the decision. They do.”



Daniil: “Who are ‘they?’ The Illuminati?”



pic.twitter.com/crDcTr3CiG