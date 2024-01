Ucraina, ok del Senato all'odg della Lega: 110 sì e zero contrari

24 gennaio 2024 a

Palazzo Madama approva l’ordine del giorno della Lega sul sostegno all’Ucraina e la proroga all’autorizzazione per la cessione di mezzi militari. I sì sono stati 110, zero i contrari e sette gli astenuti. Ad astenersi dal voto il Gruppo di Italia Viva. "Non ci convince la motivazione addotta", ha detto in Aula Silvia Fregolent. L’ordine del giorno del capogruppo della Lega Rosario Romeo, che è stato precedentemente riformulato, si conclude con la richiesta all'esecutivo di attivare percorsi diplomatici finalizzati a mettere fine al conflitto russo-ucraino. Non ha partecipato al voto il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte.

Il testo, in particolare, "impegna il Governo a farsi carico, in tutte le sedi competenti, di una concreta e tempestiva iniziativa volta a sviluppare un percorso diplomatico, al fine di perseguire una soluzione del conflitto per giungere ad una pace nel ripristino del diritto internazionale".