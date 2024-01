Jannik Sinner sconvolge Matteo Renzi: "Mamma!", la sua reazione

26 gennaio 2024 a

Jannik Sinner è ormai in rampa di lancio definitiva. Nessun italiano ha mai messo le mani sugli Australian Open e ora eccoci lì, tutti insieme al nostro "carotino", per provare a portare a casa uno dei trofei più prestigiosi del tennis.

Sinner incontrerà nella finalissima Medvedev e di fatto sarà una sfida mozzafiato. Il match di questa notte, finito poi in mattinata, ha emozionato milioni di italiani per il modo in cui Sinner ha fatto fuori un mostro sacro come Novak Djokovic. Il tennista altoatesino, numero 4 della classifica Atp e del tabellone, ha superato nella prima semifinale il serbo Novak Djokovic, grande favorito e leader del ranking mondiale, in quattro set con il punteggio di 6-1 6-2 6-7(6) 6-3 in tre ore e 22 minuti di gioco. L’azzurro aveva fallito un match-ball nel tie-break del terzo set.

E la consacrazione definitiva è arrivata da Nicola Pietrangeli: "Jannik è stato impressionate, ha giocato un livello di tennis pazzesco. Siamo di fronte a un campione vero, che ha solo 22 anni e che ci darà grandissime soddisfazioni, speriamo già da domenica in finale. Ora ha battuto il numero uno del mondo e diventa l’uomo da battere -sottolinea Pietrangeli-, per questo aumenteranno le pressioni ma ha di sicuro la capacità di sopportarle. Per come ha giocato non solo a Melbourne ma negli ultimi 4-5 mesi ora è il più forte al mondo. La finale? Avrà un avversario tosto sia che arrivi Medvedev sia che arrivi Zverev ma se gioca come oggi vince". E subito dopo la chiusura del match è arriva la reazione di Matteo Renzi che su X ha scritto: "Che match, mamma, che match. Ora la Finale".