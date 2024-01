Professori e stragisti, sinistra senza limiti

30 gennaio 2024 a

a

a

Chi come Pd e Movimento 5 Stelle protesta contro lo stop ai finanziamenti italiani dell'Unrwa, l'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi di cui 12 dipendenti sono sotto indagine per aver collaborato con gli stragisti del 7 ottobre, spiega Mario Sechi nel suo editoriale, non comprende quanto oggi "il confine tra anti-sionismo e anti-semitismo non può essere invocato senza naufragare nell'errore (e nell'orrore)". Questo perché fa il gioco di Hamas e dei tagliagole del Medio Oriente.