Elly Schlein, sit-in in Rai? Lunga vita alla leader: speriamo non torni il noioso Gentiloni...

30 gennaio 2024 a

a

a

Il Pd anticipa di qualche giorno il Carnevale con l'ennesima mascherata. Di cosa si parla? Presto detto, del sit-in annunciato da Elly Schlein davanti alla Rai nei giorni di Sanrmo, una protesta contro la presunta occupazione di Saxa Rubra da parte del governo Meloni. Accusa curiosa, quella della sinistra, che per decenni ha lottizzato anche le fioriere di Viale Mazzini. Tanto che neppure il M5s di Giuseppe Conte seguirà i dem nella carnevalata contro la Rai. In ogni caso, lunga vita alla leader dell'opposizione: speriamo che alla Schlein non subentri il noioso Paolo Gentiloni.

Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi il commento di Daniele Capezzone