Sondaggio Demopolis, Euorpee 2024? Ecco chi rischia di restare fuori

Le elezioni Europee si avvicinano e di fatto cominciano ad arrivare i primi sondaggi che danno un'indicazione chiara su cosa potrebbe accadere a giugno prossimo. Il sondaggio, realizzato dall'Istituto Demopolis segnala Fratelli d'Italia davanti a tutti al 28 per cento. Un risultato che consoliderebbe l'operato del partito del premier dopo le politiche e che sarebbe un attestato di fiducia da parte degli elettori per quanto fatto finora. Anche gli alleati della Lega viaggiano col vento in poppa raggiungendo il 9 per cento.

Dietro c'è Forza Italia che si attesterebbe al 7,2 per cento. Per quanto riguarda il Pd si registra un 20 per cento che è la soglia minima a cui aspira Elly Schlein. Ma non finisce qui. Il Movimento Cinque Stelle sarebbe al 15,8 per cento. L'Istituto Demopolis poi fa una proiezione nel caso in cui Giorgia Meloni ed Elly Schlein decidessero di candidarsi. Con il premier sulla scheda elettorale Fratelli d'Italia potrebbe arrivare al 31 per cento guadagnando così 3 punti percentuali.

Di lieve impatto la candidatura della segretaria del Pd che porterebbe il partito al 21 per cento, un punto in più rispetto a quello previsto senza una sua candidatura. Non raggiungerebbero invece la soglia del 4 per cento (sbarramento fisso per poter accedere a Strasburgo) Azione di Calenda che si fermerebbe al 3,8, Sinistra e Verdi che si attestano al 3,6 per cento e Italia Viva che in questo momento, sempre secondo Demopolis è al 2,7 per cento. Le proiezioni di questa rilevazione coincidono con quella dell’istituto Noto per Porta a Porta di qualche giorno fa.