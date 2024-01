Sondaggio Ghisleri, Schlein ko: quanti elettori Pd la vogliono candidata

28 gennaio 2024 a

a

a

Le elezioni Europee si avvicinano, così come la chiusura delle liste. E Giorgia Meloni ed Elly Schlein non hanno ancora rotto gli indugi: si candideranno come capolista oppure no? Nel frattempo, a sondare l'ipotesi, ecco un sondaggio di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta. La direttrice di Euromedia Research, nella rilevazione, mette in evidenza come 1 italiano su 3 vorrebbe il proprio leader candidato come capolista in tutte le circoscrizioni.

Ma le sorprese emergono analizzando i dati nel dettaglio. Infatti solo tra gli elettori di FdI e Italia Viva la maggioranza vorrebbe il leader candidato, rispettivamente al 52,3% e al 50 per cento. Ma il dato davvero clamoroso è quello raccolto tra gli elettori del Pd: soltanto l'8,2% vorrebbe Elly Schlein candidata e capolista. Un dato pesantissimo per la segretaria: quasi nessuno tra i suoi la vorrebbe in campo. Cifre che potrebbero spingere Schlein a riconsiderare l'ipotesi.

Meloni e Schlein candidate? Ghisleri, sondaggio e sentenza; come andrebbe a finire

Dunque, i dati sulla fiducia nei leader politici, misurata in una scala da 1 a 100. In vetta alla graduatoria ecco Meloni con un valore pari a 39,3, seconda piazza per Antonio Tajani, leader di Forza Italia, con il 31,4. Poi Giuseppe Conte con il 26,1 seguito da Matteo Salvini al 24,8 ed Elly Schlein al 21,4%. Carlo Calenda con il 15,1 precede il suo ex alleato Matteo Renzi (11) di 4 punti tondi tondi.