Sardegna, il sondaggio taroccato che imbarazza il Pd

A meno di due settimane dalle Regionali in Sardegna, scoppia il "sondaggio-gate". Si tratta di una rilevazione sulle intenzioni di voto circolata lo scorso fine settimana alterata nei risultati rispetto a un'altra, (l'originale?) che sta mandando in tilt la sinistra. Il "sondaggio tarocco" infatti avrebbe avuto lo scopo di ridimensionare il candidato governatore Renato Soru e incrementare il consenso verso Alessandra Todde, la candidata di Pd e M5S, ma la disattenzione del pirata informatico avrebbe incastrato i responsabili. La manina che ha modificato i risultati, infatti, si è dimenticata di togliere i metadati da cui è stato possibile risalire a Reset Unica, un’associazione studentesca che orbita nell’area del centrosinistra, che però non vuole essere tirata in ballo: “Noi non c’entriamo”, hanno chiuso la questione.

Le sole cose che coincidono nelle due versioni del sondaggio - realizzato fra il 22 e il 29 gennaio scorso - sono le tre domande che proponeva: quanto sono conosciuti i candidati, le intenzioni di voto per candidato presidente e l’intenzione di voto riguardo le liste. Persino il numero degli intervistati è stato taroccato e di conseguenza anche la percentuale d'errore. Il sondaggio circolato la settimana scorso dava Soru come il "più conosciuto" fra i nomi in competizione con il 98%, segue Paolo Truzzu con il 92% e Alessandra Todde con l’86%. La grillina è l’ultima, fra i tre, anche per quanto riguarda le intenzioni di voto con il 30,8%, secondo posto per Soru con il 31,9% e primo il sindaco di Cagliari Truzzu con il 34,8%. Per quanto riguarda il voto alle liste si ribalta la situazione con Todde al 40,2%, Truzzu al 37,5% e Soru al 20,2%.

L'altro sondaggio - quello con la scritta VERO sulla copertina - è iniziato a circolare poco dopo la mezzanotte di sabato. La differenza che subito viene alla luce è il campione di 1700 persone rispetto alle 1000 di quello precedente e il margine di errore stimato intorno al 4% invece che al 2,9%. Entrando nel dettaglio ci si accorge che la notorietà di Soru scende di ben 11 punti percentuali, quella di Truzzu si attesta all’87% mentre quella della Todde è all’80%. Le intenzioni di voto vedono la candidata di Pd e M5S al 45%, 43% per Truzzu e 10% per Soru.