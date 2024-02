Italia-Giappone, un'amicizia che vale 15 miliardi di euro

06 febbraio 2024 a

Giorgia Meloni ha incontrato a Tokyo il premier Fumio Kishida confermando così "la già avviata saldatura strategica fra Italia e Giappone. Partner commerciali di successo, le due nazioni lo diventano anche nella sicurezza del Pacifico, per proteggere la libertà di navigazione in Asia temendo future tensioni con la Cina. Roma e Tokyo, paesi industriali di trasformazione, dipendono entrambi dalle rotte marittime, per l’import di risorse e l’export di prodotti", scrive Mirko Molteni su Libero. La premier italiana ha rimarcato che "nel 2023 l’interscambio Italia-Giappone è cresciuto del 10% toccando 15 miliardi di euro".

