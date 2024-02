Augusta Montaruli contro il leader degli agricoltori: "Personaggio noto che fomenta rabbia"

07 febbraio 2024 a

a

a

"Sorprende che si stia dando visibilità a un personaggio come Danilo Calvani, che non conosciamo per la sua attività al servizio dell'agricoltura quanto per gli attacchi gravissimi e ripetuti a ogni esponente, finalizzati solo a fomentare rabbia anziché esporre argomentazioni”: a dirlo la vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli, in riferimento al volto e leader della protesta degli agricoltori in Italia. “Un conto è la protesta, un conto è chi è buono per tutte le stagioni solo per strumentalizzare manifestazioni”, ha aggiunto la Montaruli.

L’esponente di FdI ha sottolineato che “è troppo lungo l'elenco delle accuse inaccettabili di cui si apprende relative a Calvani: commenti omofobi contro Vendola, offese contro Fiano, con ammiccamenti a propagande nostalgiche, sproloqui antisemiti, attacchi scomposti e violenti contro il Presidente della Repubblica”. Secondo la Montaruli, è sbagliato dargli così tanta visibilità oggi: “Ora gli si sta dando visibilità, dimenticando la caratura di questo personaggio, solo per andare contro al governo e al ministro Lollobrigida in modo inaccettabile. La tv che si presta a tutto questo non fa informazione né presta servizio a chi manifesta, distorcendo le ragioni di chi davvero ha delle istanze”.

Alessandra Oldoni: chi è la donna che può salire a sorpresa sul palco dell'Ariston

Di qui un appello alle opposizioni: “Ci auguriamo che anche loro vogliano stigmatizzare tali atteggiamenti scorretti e pericolosi, distinguendo manifestanti da professionisti della protesta, la cui reiterazione di toni violenti rischia di diventare pericolosa tanto più se ignorata. Chiediamo che la sinistra non stia in silenzio davanti a tutto questo solo perché ora il bersaglio è il ministro Lollobrigida".