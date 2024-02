Supermedia, crollo verticale per Giuseppe Conte: quanto perdono i grillini

08 febbraio 2024 a

Si conferma primo partito Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni nella Supermedia Agi/Youtrend di questa settimana: l'indice di gradimento, che registra una leggera flessione (-0,2%) rispetto all'ultima rilevazione, è del 28,5%. A seguire c'è il Partito democratico di Elly Schlein, che perde lo 0,1 e cala al 19,6, a quasi dieci punti di distanza dal primo partito. Crollo un po' più pesante per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che cala dello 0,5, scendendo così al 16% e rendendo sempre più difficile l'ipotesi di un sorpasso ai danni dei dem.

Stabile invece la Lega di Matteo Salvini all'8,6%, seguita da Forza Italia, che acquista uno 0,3% e si porta così al 7,3%. Subito dopo ecco Alleanza Verdi-Sinistra al 3,9 (+0,1); e Azione di Carlo Calenda al 3,9 (+0,4). Entrambi i partiti quindi sono vicinissimi alla soglia del 4%. Infine, in fondo alla classifica ci sono Italia viva di Matteo Renzi al 2,9% (-0,2); +Europa al 2,3 (+0,3); Italexit all'1,6 (-0,1); Unione Popolare all'1,2 (-0,2); e Noi Moderati stabile all'1,2. Per quanto riguarda la Supermedia delle coalizioni, invece, il centrodestra è stabile al 45,6% e domina rispetto al centrosinistra che, nonostante un leggero incremento (+0,3), è al 25,8%, circa 20 punti in meno rispetto alla coalizione al governo.