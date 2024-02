Sondaggio Mentana, M5s lontano dal sorpasso: altra batosta per Conte

05 febbraio 2024 a

Nuovo sondaggio firmato Swg. Enrico Mentana, come ogni lunedì, snocciola i numeri dell'ultima rilevazione. Risultato? Giorgia Meloni rimane in testa. Nelle stime di voto del 5 febbraio, Fratelli d'Italia segna un -0,4 per cento rimanendo comunque salda sopra il 28 per cento (28,1). Segue Elly Schlein che questa volta può esultare. Dopo diverso tempo il Pd riceve buone notizie: i dem tornano sopra il 20 per cento con un +0,5. Terzo posto per il Movimento 5 Stelle. Rispetto al 29 gennaio scorso, Giuseppe Conte e grillini non cambiano di una virgola (fermi al 15,9).

Insomma, per i pentastellati che attendono con trepidazione il sorpasso sul Pd, il "salto" è ancora lontano. E ancora, c'è la Lega di Matteo Salvini che si lascia alle spalle l'8,7 e raggiunge l'8,5 per cento. +0,1 invece per Forza Italia. Il partito ora guidato da Antonio Tajani arriva al 7,3 seguito da Azione e Verdi e Sinistra. Il primo, guidato da Carlo Calenda, è stabile al 4,3. Il secondo ottiene il 4 per cento con un balzo dello 0,1.

Più in là, tra i partiti minori, quello di Matteo Renzi. Italia Viva scivola al 3,1 per cento (-0,2). -0,1 per cento per +Europa (dal 2,5 al 2,4), mentre Italexit raggiunge l'1,6 con un balzo del +0,2 per cento.