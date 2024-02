Delmastro querela Renzi: "Continue diffamazioni, vediamo chi è un quaquaraquà"

10 febbraio 2024 a

Si finisce in tribunale. Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, ha reso noto di aver "depositato una querela contro Matteo Renzi per le sue continue diffamazioni". L'esponente di FdI si riferisce al caso dello sparo di Capodanno, quello esploso dall'arma del deputato Emanuele Pozzolo, colpo di pistola che a Rosazza nel corso dei festeggiamenti ha ferito il caposcorta proprio di Delmastro.

Da settimane, Renzi adombra un coinvolgimento in una qualche misura differente di Delmastro. Ma non solo: è arrivato anche a chiedere il test del Dna al sottosegretario. "Faccio una proposta precisa che metteremo per iscritto e che vuole essere un gesto di pace nei confronti di Delmastro. Se loro sono tranquilli e su quella pistola il loro Dna non c'è, allora escono dalla vicenda subito e il problema è risolto. Sarà poi Pozzolo a raccontare il perché", ha affermato il leader di Italia Viva, che si trova a Biella, proprio la città di Delmastro.

Durissima la reazione di Delmastro, che come detto annuncia querela. "Se Renzi ha qualcosa da dire vada in procura", ha ribattuto il sottosegretario alla Giustizia. Renzi non ha mollato: "Andrea Delmastro Dellevedove e la sorella Francesca si sottopongano al test del Dna per escludere che sia loro la traccia trovata sul minirevolver che ha sparato e ferito a Capodanno il cognato del caposcorta". L'ex premier ha poi aggiunto di voler "lanciare un assist al sottosegretario". E ancora, la durissima contro-replica di Delmastro, che contatto da LaPresse rincara: "Ho già depositato la querela da più di una settimana. Vediamo chi è il quaquaraqua".