Luca Zaia, la rivoluzione del Doge: "Candidato a Venezia nel 2025?"

10 febbraio 2024 a

L'ipotesi di un terzo mandato per Luca Zaia alla guida della regione Veneto si fa sempre più remota, dal momento che difficilmente verrà concessa la deroga ai governatori per andare oltre il secondo mandato. Pare, anzi, come riporta Affariitaliani, che sia già pronto un altro nome pronto a succedergli nel 2025. Si tratterebbe di Luca De Carlo, senatore e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. In questo modo FdI potrebbe avere una grande regione del Nord, mentre la Lega continuerebbe ad avere la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia e la Provincia Autonoma di Trento. Forza Italia, invece, terrà quasi certamente il Piemonte con Alberto Cirio.

Luca Zaia, però, non resterebbe con le mani in mano. Per lui, infatti, sarebbe pronta la candidatura nel 2025 a sindaco di Venezia al posto dell'attuale Luigi Brugnaro, arrivato anche lui al limite massimo di mandati. Le elezioni regionali e comunali si terranno lo stesso giorno. E il successo dell'attuale governatore alle comunali sarebbe praticamente già scritto: qualche mese fa girava un sondaggio, riportato dal Corriere della Sera, secondo cui il 30,5% degli elettori lo avrebbe certamente votato, mentre un altro 28,5% lo avrebbe votato con buone probabilità. Solo il 27% avrebbe fatto altre scelte.

In ogni caso, per Zaia arrivare alla guida di Venezia non sarebbe affatto un passo indietro. Anzi: si tratta di una città di rilievo internazionale. L'ultima parola, però, spetta sempre a lui, che dovrà decidere se buttarsi in questa nuova esperienza oppure tentare altre strade.