Elly Schlein, l'attacco alla Meloni: "Dove non c'è più democrazia"

La riforma sul premierato forte "indebolisce sia il Parlamento che il presidente della Repubblica" ed è per questo che "in questo momento noi siamo impegnati a fermare una riforma pericolosa, non a costruirne altre". Parola di Elly Schlein, segretaria del Pd, in un'intervista al Corriere della Sera.

Secondo la numero uno dei dem, "la premier prende in giro gli italiani dicendo 'decidete voi', ma in realtà dietro c'è un colossale 'decido io per voi' che potrete al massimo acclamare un capo ogni cinque anni recandovi alle urne. Ma la democrazia - avverte Schlein - è un'altra cosa".

P"Se vogliamo davvero dare più poteri ai cittadini - prosegue Schlein - la strada non è quella di questa riforma che indebolisce sia il Parlamento che il presidente della Repubblica ma è una riforma della legge elettorale che possa restituire ai cittadini il diritto di scegliersi i propri rappresentanti".

Il problema, osserva ancora la segretaria dem, è che "Meloni, che guida un partito personale, si tiene molto ben strette le liste elettorali bloccate. Insomma, noi, per dirla chiaramente, finché c'è l'elezione diretta che sballa l'equilibrio tra poteri faremo l'opposizione più dura a questa riforma pericolosa. Non si cambia la forma di governo a colpi di maggioranza è una cosa che si è vista solo in Paesi che hanno messo da parte la democrazia".

In Parlamento con le opposizione "presenteremo emendamenti su cui ci supporteremo a vicenda. In questo momento però noi siamo impegnati a fermare una riforma pericolosa, non a costruirne altre. Del resto - conclude -, le nostre proposte le abbiamo portate a Meloni quando ci ha convocato. In quella sede abbiamo proposto la sfiducia costruttiva e insistito sulla riforma elettorale, visto che i cittadini con l'attuale sistema non possono scegliere nemmeno i loro rappresentanti".