Sondaggio Mentana, FdI resta in testa, Pd sotto la soglia minima e una "sorpresa"

12 febbraio 2024 a

Il sondaggio di Enrico Mentana per Tg La7 di oggi, lunedì 12 febbraio, ha qualche sorpresa. Di fatto tutti i partiti che guidano la testa della classifica nelle intenzioni di voto fanno registrare il segno meno. FdI perde lo 0,2 per cento e si attesta, davanti a tutti, al 27,9 per cento. Dietro c'è il Pd che però ha un problema non di poco conto. Secondo la rilevazione di Swg infatti i dem scendono sotto la soglia psicologica del 20 per cento e ora sono al 19,7 per cento perdendo lo 0,3 in sette giorni.

Anche il Movimento Cinque Stelle è in calo e passa dal 15,9 per cento al 15,7. A quanto pare l'operazione sorpasso sui dem che sogna Giuseppe Conte è ben lontana dal realizzarsi. La lega perde lo 0,2 e si attesta all'8,3 per cento davanti a Forza Italia.

Gli azzurri però non perdono terreno e restano stabili al 7,3 per cento rispetto a una settimana fa. Stabile anche Azione di Carlo Calenda che è al 4,3 per cento. Crescono dello 0,2 per cento Verdi e Sinistra che ora fanno registrare il 4,2 per cento. Per quanto riguarda Matteo Renzi con Italia Viva la situazione è invariata rispetto a una settimana fa: infatti il partito dell'ex premier è al 3,1 per cento. Il centrodestra nel complesso resta davanti al centrosinistra e le posizioni delle coalizioni sembrano ormai cristallizzate con FdI davanti a tutti e il Pd che non riesce a recuperare terreno.