Elly Schlein gufa contro Giorgia Meloni: "Noi non ci contiamo"

Elly Schlein ormai gufa sulla durata del governo di Giorgia Meloni. Secondo la segretaria dem infatti l'esecutiva non arriverà a fine legislatura quindi la sinistra non deve farsi cogliere impreparata.

"L’alternativa a questo governo si costruisce tutti insieme. Non contiamo che il governo possa finire la legislatura e dobbiamo farci trovare pronti", ha detto Elly Schlein, presentando con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs un esposto fatto alla Procura di Roma sul Ponte sullo Stretto, e parlando dell’unità delle forze di centrosinistra.

Il Partito democratico, ha proseguito la segretaria dem "sente la necessità di costruire convergenze perché siamo convinti che serva un'alternativa a questo governo e che la costruiamo soltanto insieme e non con la presunzione dell’auto sufficienza". E ancora, ha aggiunto la Schlein: "Siamo testardamente unitari sui punti su cui possiamo costruire una convergenza", ha aggiunto, perché "siamo impegnati a costruire l’alternativa al governo Meloni", che ha ribadito di nuovo, "non contiamo possa terminare la legislatura". "Lavoriamo per essere pronti", ha insistito.

Quindi ha argomentato che nel governo "stanno mettendo a rischio con le modifiche al Pnrr investimenti per tanti progetti. Hanno tolto 16 miliardi di progetti di cui 13 ai Comuni, che erano quelli che li stavano usando meglio, e ora c’è incertezza e abbandono dei sindaci. Chi sta fermando il Paese è il governo e rischia di essere una bomba sociale", ha concluso Elly Schlein.