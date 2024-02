Medio Oriente, telefonata Schlein-Meloni: trattativa prima del voto in aula

13 febbraio 2024 a

Tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein c'è stato un contatto telefonico. Stando a quanto fatto circolare da fonti del Nazareno, la segretaria del Pd e la presidente del Consiglio hanno avuto in mattinata un colloquio telefonico. Al centro della telefonata, secondo quanto si apprende, la questione del conflitto in Medio Oriente. Schlein, nei giorni scorsi, aveva già anticipato che avrebbe chiamato la premier per sollecitarla a mettere in campo un'iniziativa per la pace. E così sarebbe stato.

Per la dem, infatti, "la situazione è più che drammatica: bisogna fermare Netanyahu e l'attacco a Rafah per evitare un'ulteriore ecatombe oltre alla strage di civili che è già in corso da troppe settimane a Gaza. Serve un cessate il fuoco immediato, lo chiediamo da mesi. Chiamerò Giorgia Meloni perché è necessario che il governo si attivi", andava dicendo. E ancora: "Non abbiamo visto fin qui un'iniziativa diplomatica e politica all'altezza della tradizione italiana e occorre che l'Italia invece faccia la sua parte per porre fine a questo massacro di civili e per riprendere un dialogo sulla soluzione politica dei due popoli due Stati".

Una telefonata, quella tra le due, che precede le trattative, in particolare, sulle mozioni sul Medio Oriente che verranno votate nell'Aula della Camera. Secondo l'Agi dovrebbe esserci un'apertura del governo su alcune dei punti della mozione proposta del Pd. Anche se non è escluso che l'esecutivo possa chiedere comunque la riformulazioni di alcune parti. Per questo si sta concordando la linea da portare avanti, con il centrodestra che potrebbe votare le parti della mozione dem riguardanti la necessità di un cessate il fuoco e di puntare sulla cosiddetta soluzione dei "due popoli, due Stati".