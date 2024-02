Rai, scontri violenti a Bologna davanti alla sede regionale

15 febbraio 2024 a

Scontri alla manifestazione dei Giovani Palestinesi nei pressi della sede Rai regionale a Bologna, con manganellate da parte delle forze dell’ordine e oggetti gettati da parte dei manifestanti. La situazione è precipitata dopo che i manifestanti hanno riferito che la Rai non aveva dato garanzia di leggere tutto il documento proposto nel corso del Tg, per "smontare la propaganda pro Israele".



Centinaia di manifestanti hanno bloccato la strada. Un episodio che segue quelli di Napoli e di Torino. Dopo le parole di Ghali dal palco di Domenica In a Sanremo e dopo la lettura del comunicato dell'ad Roberto Sergio che si è dissociato dalle accuse di "genocidio" mosse dal cantante a Israele, alcuni gruppi pro-Gaza e collettivi di estrema sinistra hanno cercato di assaltare diverse sede Rai. Questa volta è accaduto alla sede di Bologna. L'ad Sergio in queste ore è stato messo sotto protezione per le minacce ricevute per il comunicato letto da Mara Venier a Domenica In. Una situazione che sta scappando di mano a una certa parte dei collettivi che usano le parole di Ghali per attaccare non solo il servizio pubblico ma anche il governo. E a quanto pare i sit in di protesta non si fermeranno qui. Insomma la polemica sulle parole di Ghali in poco tempo ha innescato almeno tre attacchi alle sede Rai e anche alle forze dell'ordine.