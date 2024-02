Vittorio Sgarbi, lo sfogo: "Chi è la capra nazionale", per Conte finisce male

16 febbraio 2024 a

"La capra nazionale è Conte con i suoi accoliti, tutto quello che fa capo ai Cinque Stelle a parte Grillo. La figura di Conte è il capovolgimento di Grillo. Credo che l’unica giustizia che si potrà avere su di lui come persona e come uomo di governo è quella che verrà da una Commissione che indaga proprio sulle azioni politicamente sbagliate e liberticide che sono venute da lui e da Speranza. È l’obiettivo di questa Commissione, che non è un obiettivo politico, è un obiettivo democratico. È stata sospesa la democrazia per più di un anno. Quindi è chiaro che capra è perfino lusinghiero: è stata un’azione di sospensione della democrazia intollerabile".

Vittorio Sgarbi intervistato dal direttore di Radio Libertà Giovanni Sallusti mette nel mirino l'ex premier. E lo fa a modo suo usando toni diretti. Intanto l'ex premier ormai a corto di argomenti e in affanno in vista delle Europee del 2024 dalla Sardegna dove cerca di racimolare consensi per le Regionali, va all'attacco del governo con toni simili a quelli di De Luca, a limite dell'insulto: "Non dovete credere alla sirene del centrodestra. Sono bravissimi ad assumere impegni elettorali che non riescono a mantenere, per poi continuare con faccia tosta a chiedere il vostro consenso perché non hanno vergogna. La loro incapacità è sotto gli occhi di tutti". Insomma ormai si dà al turpiloquio.