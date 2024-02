De Luca soffia sul fuoco: "Operazione vergognosa", ed è bagarre davanti al ministero

16 febbraio 2024 a

a

a

Momenti di tensione davanti al ministero per la Coesione Territoriale, a Largo Chigi: centinaia di sindaci del Sud, guidati dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, stanno protestando perché non vengono ricevuti dal ministro Raffaele Fitto. La delegazione ha prima manifestato in piazza Santi Apostoli contro l'autonomia differenziata e per lo sblocco dei fondi di coesione, poi si è spostata davanti al dicastero per incontrare alcuni funzionari del ministero. Fitto, però, si trova in Calabria per la firma dell'accordo sviluppo e coesione con la premier Giorgia Meloni e il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto. Di qui l'impossibilità di incontrare De Luca, che ora si starebbe spostando verso Palazzo Chigi.

A raccontare la protesta è stata la trasmissione L'Aria che tira su La7, con David Parenzo in studio che ha commentato: "Ma perché non lo fanno entrare? Non è un pericoloso Black bloc". All'inviata del talk, Ludovica Ciriello, il governatore campano ha invece detto: "Stiamo cercando di combattere per lo sviluppo del Sud. Sono bloccati tutti i fondi di sviluppo e coesione con un’operazione vergognosa di inefficienza da parte di questo governo. Il ministro Fitto riceve i sindaci? Un’altra presa per i fondelli, pa**e al vento”. "La Meloni in questo momento è in Calabria, in teoria sta sbloccando alcuni fondi, non la soddisfa?", gli ha fatto notare allora la giornalista. E lui ha risposto: "Si va benissimo, con un anno e mezzo di ritardo ma va benissimo, cominciamo dalla Calabria e poi chiudiamo con tutte le altre regioni".

Qui l'intervento di De Luca a L'Aria che tira

Insulti a FdI? Retroscena: il vero piano di De Luca, a cosa ambisce (nel Pd)

La delegazione di parlamentari, consiglieri regionali e comunali e rappresentanti sindacali è partita questa mattina dalla Campania per trovarsi alle 11 in piazza Santi Apostoli a Roma. A capo della protesta contro l'autonomia differenziata e per lo sblocco dei quasi sei miliardi di fondi Fsc che spettano alla regione, il presidente Vincenzo De Luca, appoggiato da Anci Campania. Non tutti gli amministratori locali, però, hanno deciso di partecipare. Tra questi il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.