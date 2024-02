Elisabetta Gardini, il terribile lutto il giorno di San Valentino: muore il suo compagno

17 febbraio 2024 a

a

a

Terribile lutto per Elisabetta Gardini. "Dopo un veloce decorso di malattia", il giorno di San Valentino, mercoledì 14 febbraio, "all’età di 68 anni, tra l’affetto dei suoi cari, è mancato il padovano Mauro Mason", si legge sul sito Padova oggi.

Mason, per 25 anni ha pilotato aerei di Alitalia, poi è diventato manager della stessa compagnia. "Ha consolidato la passione per il volo e la laurea in Geologia in attività imprenditoriali che l’hanno visto impegnato sia in Italia che all’estero. Amico e compagno di vita dell’onorevole Elisabetta Gardini", la vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, "ringrazia per il fiume di affetto che sta ricevendo in queste ore a sottolineare, ancora una volta, quanto Mauro fosse amato da tutti per la serietà, l’eleganza e la bontà d’animo che lo caratterizzavano".

Guido Crosetto ricoverato d'urgenza nella notte: il malore e la corsa in ospedale

Solo pochi mesi fa Mason aveva scoperto di avere un tumore. Un giorno prima della sua scomparsa, la Gardini a Roma era intervenuta in merito alla protesta dei trattori: "Il governo Meloni dimostra ancora una volta vicinanza al mondo dell'agricoltura, con un emendamento che azzera o rimodula l'Irpef per il 90 per cento delle imprese agricole. Un concreto segnale per un settore legittimamente preoccupato dalle eurofollie di Bruxelles".