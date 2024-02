Sondaggio Dire-Tecnè, Meloni in testa: dove è finita Elly Schlein

17 febbraio 2024 a

Nessuno scosta Giorgia Meloni dal podio. Il premier è ancora la leader più apprezzata dagli italiani, anche se in leggero calo. A decretarlo il sondaggio di Dire-Tecnè per cui la numero uno di Fratelli d'Italia si piazza al 44 per cento (-0,2). Seguono Antonio Tajani al 33,9, in crescita di un +0,1 e Giuseppe Conte al 30,8 (-0,1), tallonato dalla segretaria Pd, Elly Schlein, al 29,5 per cento. La segretaria del Pd incrementa leggermente il suo consenso (+0,1). Perde invece lo 0,1 il leghista Matteo Salvini, che scende al 28,7. Seguono Maurizio Lupi (23,8 per cento), Emma Bonino (23,7), Carlo Calenda (20,9), Angelo Bonelli (15,5), Nicola Fratoianni (15,2), Matteo Renzi (14,8).

Il centrodestra e i suoi leader vengono premiati anche nelle intenzioni di voto. La stessa rilevazione dimostra che Fratelli d'Italia è ancora il primo partito nelle preferenze. Secondo posto per il Pd. In particolare, nel sondaggio effettuato il 15 e 16 febbraio, il partito del presidente del Consiglio è al 28,4 per cento (-0,1 rispetto a una settimana fa); seguito dal Pd al 20 (+0,2).

Terzo posto per il Movimento 5 stelle, con il 16 per cento (-0,2). I grillini non riescono nell'impresa del sorpasso. E ancora, si piazzano Forza Italia, con gli azzurri stabili al 9,2, un punto esatto sopra la Lega all'8,2 che perde lo 0,2. Fanalini di coda l'Alleanza Verdi e Sinistra italiana al 3,9, Azione al 3,8, Italia Viva è al 3 e Più Europa al 2,4.