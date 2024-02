Sondaggio Mannheimer: il Pd sotto la soglia minima, FdI in testa e c'è un crollo verticale

16 febbraio 2024 a

Il sondaggio di Renato Mannheimer per Piazza Pulita deve far riflettere, soprattutto a sinistra. Se da un lato Fratelli d'Italia mantiene la testa delle preferenze nelle intenzioni di voto da parte degli italiani, il Pd non riesce a raggiungere la soglia minima per le Europee e nemmeno riesce a guardarsi le spalle dal Movimento Cinque Stelle.

La situazione è infatto cristallizzata. FdI perde uno 0,5 ma mantiene quota 28 per cento davanti a tutti, il Pd invece perde lo 0,1 ma scende ancora sotto la soglia psicologica del 20 per cento attestandosi al 19,6 per cento. E alle sue spalle i Cinque Stelle, con una flessione pesante dello 0,5 si fermano al 16,3 ma la sfida con i dem è tutta da giocare in vista del voto di giungo. La Lega è stabile all'8,3 per cento e registra un calo dello 0,2 per cento.

Sempre nel centrodestra, Forza Italia perde lo 0,3 per cento ma tiene al 7,1 per cento. Leggera flessione per Azione di Calenda che è al 4,1 per cento con una perdita dello 0,2 in due settimane. Sempre a sinistra va registrata la lieve crescita di Sinistra Italiana e Verdi che guadagnano lo 0,1 e si portano al 3,7 per cento. Invariata la posizione di Italia Viva che resta al 3,1 per cento. Mannheimer infine sottolinea che il quadro generale potrebbe cambiare con il voto degli astenuti che come in tutte le tornate elettorali rappresenta l'ago della bilancia...