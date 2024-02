Europee, è allarme rosso: "14 per cento" il sondaggio che spaventa Elly Schlein

16 febbraio 2024 a

a

a

La concorrenza per Elly Schlein e Pd è tutta a sinistra. O meglio, nel centrosinistra. I dem infatti devono fare i conti con un Movimento 5 Stelle che, in vista delle Europee, è un passo avanti. I problemi maggiori arrivano da collegio dell’Italia meridionale dove dal territorio chiedono una strategia per arginare la valanga grillina. Stando a quanto riportato dal Foglio un sondaggio interno dà il Pd al sud poco sopra al 14 per cento. Mentre la forza guidata da Giuseppe Conte si piazza addirittura oltre il 26. Tradotto in termini di eurodeputati è un 6 a 3.

Al Nazareno il caos è totale. Non solo bisogna trovare una quadra sulle candidature e mettere d’accordo diverse correnti, ma bisogna anche capire cosa intenda fare Schlein. Scende o no in campo? Certo è che una sua candidatura cambierebbe gli equilibri della sua lista. Se da un lato la segretaria dem come capolista potrebbe portare un punto percentuale in più, dall'altro le rilevazioni dimostrano che una sua eventuale candidatura cannibalizzarebbe i voti della sua area. Intanto emergerebbe dall'ultima riunione il nome di Antonio Decaro. Con l’esigenza di un ticket uomo-donna, non si esclude l’ipotesi che Schelin si candidi come seconda a Decaro.

"Legittimo verificare il consenso": Lollobrigida, un indizio decisivo su Meloni?



Se Schlein alla fine non si candidasse, ecco scendere in campo il ticket Decaro-Picierno. L’eurodeputata del Pd risulta essere uno dei nomi più spendibili tra i dem. Basti pensare all'esperienza europea, nel collegio dell’Italia meridionale. Tutti nodi che vanno sciolti a breve e su cui i dem fanno pressione.