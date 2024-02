Gasparri contro Schlein: "Il silenzio su De Luca è una cosa grave"

18 febbraio 2024 a

Fanno ancora discutere le parole di Vincenzo De Luca. O meglio, il suo turpiloquio nei confronti di Giorgia Meloni. Il governatore della Regione Campania è da tempo una spina nel fianco di Elly Schlein. Eppure da parte della leader del Pd nessuna parola sul caso. Da qui lo sfogo di Maurizio Gasparri: "Che vergogna la Schlein, capo di De Luca, che non prende le distanze dalle offese di questo guitto nei confronti del presidente del Consiglio. È una cosa grave che non abbia parlato e noi andremo avanti: sul premierato, sulle autonomie, per un'Italia riformata e più moderna, nonostante gli insulti e i silenzi del Pd". Il presidente dei senatori di Forza Italia torna dunque sul caso che ha visto il dem scontrarsi con Fratelli d'Italia. E in particolare con un suo esponente, Tommaso Foti.

Sì perché dopo aver dato della "str***" al premier, De Luca ha minacciato di querelare il capogruppo di FdI alla Camera. "Il deputato Foti - sono state le parole del governatore - sarà querelato per le dichiarazioni rese al tg di Retequattro. La Campania avrebbe speso solo il 24 per cento delle risorse Fsc. È l’ennesima notizia falsa e completamente inventata. Ne risponderà".

Poco prima Foti aveva puntato il dito, spiegando che, "invece di fare queste pagliacciate, De Luca dovrebbe rispondere del perché ha speso il 24% delle risorse a sua disposizione".