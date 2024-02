Daniele Capezzone, "Assange difeso solo da Conte? Gli altri figli di...": Fatto smontato

20 febbraio 2024 a

Daniele Capezzone nella sua rassegna scorrettissima di Occhio al caffè non usa giri di parole per presentare le prima pagine di oggi e una in particolare ha catturato la sua attenzione: quella del Fatto Quotidiano. Sul giornale diretto da Marco Travaglio c'è un approfondimento su Julian Assange e un titolo piuttosto duro, come sottolinea Capezzone: "Assange, il silenzio degli indecenti". A questo punto parte la riflessione del direttore editoriale di Libero: "Il Fatto ci ricorda che solo Conte ha difeso Assange. Insomma da un lato c'è un partito che difende i diritti umani. Lo stesso partito che si inginocchiava a Xi Jinping e dall'altro lato so tutti figli di m****, questa la sintesi del Fatto". C'è spazio poi per gli altri fatti in primo pianom, tra cui il caso Stellantis e la fiaccolata in memoria di Navalny che ha scatenato l'odio rosso sul leghista Romeo.