DiMartedì, Piccolotti contro la Meloni: "Arroganza e vuoto"

28 febbraio 2024 a

a

a

Ringalluzzita dal successo elettorale alle regionali in Sardegna, il primo del centrosinistra da due anni a questa parte, Elisabetta Piccolotti si concede qualche velenosa battuta sulla premier Giorgia Meloni.

Ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, la deputata di Alleanza Verdi e sinistra (nonché moglie di Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana e suo collega in Parlamento), la Piccolotti definisce "arrogante" la premier per l'atteggiamento esibito durante la campagna elettorale. Non solo, però.

"Io mi sono svegliata alle 6 del mattino". Piccolotti, caos in Aula: il leghista la zittisce

"C'è arroganza e poi c'è il vuoto - sottolinea l'onorevole -. Una presidente del Consiglio che va in Sardegna e deve fare campagna elettorale e avrà tante cose di cui parlare: le infrastrutture, la sanità, la protezione dell'ambiente, gli stipendi da far salire... E invece no, lei è il vuoto, perché la sua azione di governo non produce risultati apprezzabili e quindi cosa le resta di fare? Sfottere l'avversario".





"C'è l'arroganza e poi c'è il vuoto". Piccolotti contro Meloni, guarda il video di DiMartedì

"Io vorrei ricordare una frase che la stessa Meloni ha utilizzato qualche anno fa, citando Gandhi. Diceva: 'Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono e alla fine vinci'. Ecco, siccome oggi dalla parte del potere c'è Giorgia Meloni, lei è arrivata già alla fase del deridere l'avversario. Segno che stiamo per arrivare a vincere". Viva l'ottimismo.

"Sveglia alle 6 per venire in Parlamento!": lady Fratoianni guadagna 15mila euro al mese e piagnucola

Per la cronaca, anche Michele Santoro da Floris ha stigmatizzato la (presunta) arroganza della Meloni con espressioni decisamente più scurrili: "Il mio amico Giorgio Armani dice che essendo donna la nostra presidente del Consiglio ha due attributi. Io temo che stavolta per la fretta li abbia messi sul tavolo e se li sia fracassati con una martellata".