Giorgia Meloni, il surreale affondo di Repubblica: "Attacco a Mattarella"

"Attacco a Mattarella", titola a tutta pagina La Repubblica. "La premier Meloni critica il monito del Colle: pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la vita", si legge nel sommario. Segue un durissimo editoriale firmato da Carlo Bonini: "La maschera è caduta, dunque. Sconfitta in Sardegna, ossessionata dallo spettro di un possibile nuovo rovescio in Abruzzo, lì dove ha scritto un’altra pagina della sua idea familista e tribale della politica, Giorgia Meloni fa la sola cosa di cui è capace. Uscire dall’angolo della sua debolezza politica del momento radicalizzando lo scontro", attacca il giornalista.

"E questa volta, in una sorta di prova generale del premierato che immagina, mirando al bersaglio grosso: la Presidenza della Repubblica", prosegue Bonini.

"Immigrazione? Bene col Piano Mattei": il plauso di Mattarella a Meloni (e la sinistra rosica)

Parole durissime che partono da un presupposto sbagliato, ovvero che sia "al Capo dello Stato che parla la premier quando mette in guardia dalle istituzioni che 'tolgono il sostegno a chi ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra'". Secondo il giornalista peraltro la Meloni "lo fa con lo strumento che le è proprio ed è la sua cifra. La manipolazione". Secondo Bonini la presidente del Consiglio "ha deciso di manomettere" il sistema politico-istituzionale "dall’interno".

I progressisti odiano le forze dell'ordine e non lo nascondono

Accuse pesantissime che lasciano basiti. Quella de La Repubblica è una lettura dei fatti completamente fuori dalla realtà: nessun quotidiano di centrosinistra si spinge a tanto. Questa è una tesi che non viene proprio presa in considerazione da il Domani o La Stampa che certo non risparmiano critiche a Giorgia Meloni.