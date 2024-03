Sondaggio, chi sale e chi scende dopo il voto in Sardegna

02 marzo 2024 a

Chi, all'interno dell'alleanza Pd-M5s, ci ha guadagnato di più dalle regionali in Sardegna? Dando uno sguardo all'ultimo sondaggio effettuato dall'Istituto Demopolis, non ci sarebbe alcun dubbio: si tratta del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. All'indomani del voto nell'isola - che ha decretato il trionfo della candidata Alessandra Todde sull'avversario di centrodestra Paolo Truzzu - se i dem sono cresciuti solo dell'1% rispetto al mese di gennaio, portandosi così al 20,8%; i grillini invece hanno avuto un exploit maggiore, acquisendo l'1,2% in più e salendo così al 17%. Adesso, insomma, la Schlein deve guardarsi ancor più le spalle dai pentastellati.

Primo partito, invece, si conferma Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni al 28% (-0,5). Poi, dopo Pd e M5s, ecco la Lega di Matteo Salvini al 7,6, in leggera flessione (-1,5) rispetto al mese scorso. A seguire Forza Italia di Antonio Tajani, che ha perso lo 0,5 scendendo così al 7%. Infine, ci sono l'Alleanza Sinistra Verdi al 3,7%, con un incremento dello 0,3% e Azione di Carlo Calenda al 3,5%, con un calo dello 0,3. Sotto il 3% gli altri partiti.

Guardando invece al dato delle coalizioni, i partiti di centrodestra dell’attuale maggioranza di governo avrebbero oggi il 43,5%. Mentre il centrosinistra col M5S sarebbe al 41,5%. I tre partiti del Terzo Polo (Azione, Italia Viva e+Europa), invece, insieme non supererebbero oggi l’8%.