Tagadà, Rosy Bindi: "Hanno paura? Già una vittoria", ecco cos'è la sinistra

04 marzo 2024 a

a

a

"Sono un po' scaramantica e dico che già il fatto che la destra abbia paura di perdere mi dà una grande soddisfazione e per me è già una vittoria": Rosy Bindi lo ha detto in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà su La7, riferendosi alle regionali in Abruzzo, in programma domenica 10 marzo. Se da una parte c'è il governatore uscente e candidato del centrodestra Marco Marsilio, dall'altra c'è invece l'economista Luciano D'Amico appoggiato dal centrosinistra.

"Parliamo di una regione che notoriamente è più orientata verso il centrodestra, che è stata governata da uno del cerchio magico della Meloni per cinque anni, che ha problemi enormi soprattutto nella sanità... - ha proseguito la Bindi -. E ora c'è tutta questa preoccupazione, tutto il governo è in Abruzzo". E ancora: "E' chiaro che hanno paura e già questo è un grande risultato secondo me. Un grande risultato perché viene dopo la Sardegna e perché il centrosinistra è tutto unito. E al di là di come andranno le elezioni, io spero bene, è evidente che quando tutto il centrosinistra è unito il centrodestra diventa competitivo".

Clicca qui per l'intervento di Rosy Bindi a Tagadà

Video su questo argomento "Serve una nuova squadra di governo in Abruzzo": l'ultima sparata di Conte

Riferendosi, invece, al discorso che la Meloni fece sul palco sardo del candidato Paolo Truzzu alla chiusura della campagna elettorale, Rosy Bindi ha proseguito con tono velenoso: "Il genere letterario preferito dalla Meloni è sicuramente il comizio, lì dà se stessa. Uno dei motivi per cui sconsiglierei alla Meloni di candidarsi alle europee è esattamente questo: noi avremmo un mese di queste performance, che sono quelle nelle quali lei non dà il meglio di sé. Non è questo il presidente del Consiglio che merita questo Paese, perché lo stile comiziante non si addice tanto a chi ricopre un ruolo istituzionale così importante in questo momento nella vita del Paese".