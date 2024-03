Schlein, fango su Marsilio: "L'unica voce nel suo curriculum? Amico di Meloni"

06 marzo 2024 a

"L'unica cosa che Marsilio vanta nel curriculum è essere amico di Giorgia Meloni": la segretaria del Pd Elly Schlein lo ha detto in collegamento con Tagadà, la trasmissione di Tiziana Panella su La7, durante una tappa del suo tour in Abruzzo in vista delle regionali di domenica 10 marzo. Il suo è un attacco frontale, volto solo a sminuire l'avversario del suo candidato, Luciano D'Amico.

Secondo la leader dem, inoltre, la presenza dei ministri del governo in Abruzzo per sostenere il candidato di centrodestra "è una prova della preoccupazione per Marsilio". Come se gli esponenti di centrosinistra, lei compresa, non avessero fatto lo stesso in questi giorni. La Schlein però insiste: "La domanda è: ma dove eravate prima? Siamo andati a visitare un ponte crollato un anno fa e per il quale non è stato fatto nulla. Parlano di investimenti in sanità, ma a Tagliacozzo hanno declassato un ospedale che oggi rischia di chiudere".

La segretaria, in ogni caso, sembra non avere dubbi su cosa succederà in Abruzzo domenica: "Sicuramente è cambiato il clima. C'è molta fiducia e speranza intorno alla coalizione di Luciano D'Amico, una coalizione larga". A questo punto ha tirato in ballo il cosiddetto "effetto" Sardegna, che "ha pesato e ha dimostrato che uniti si vince". Secondo lei, però, anche la "candidatura di D'Amico ha aiutato tanto, è una persona perbene ed è abruzzese".