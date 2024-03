Cori fascisti a Monaco, il dem Morassut: "Giorgia Meloni tace"

07 marzo 2024 a

"Giorgia Meloni tace. Tace dopo la vergognosa esibizione fascista dei tifosi laziali nella birreria di Hitler a Monaco di Baviera": il deputato del Partito Democratico, Roberto Morassut, lo scrive in una nota, riferendosi al video che mostra un gruppo di tifosi intento a brindare con dei boccali di birra inneggiando a Mussolini. Un video girato nella birreria di Monaco in cui era solito tenere discorsi Hitler, alla vigilia di Bayern Monaco-Lazio. Si trattava di un centinaio di persone ritrovatesi nel salone dello storico birrificio Hofbräuhaus, fondato 1589 dal duca Guglielmo V, dove Hitler nel 1920 tenne uno dei suoi primi comizi, enunciando i 25 punti del programma del Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori.

Si tratta, com'è ovvio, di un episodio che con Palazzo Chigi non ha niente a che fare. Ma per i dem la premier avrebbe dovuto, chissà perché, dire qualcosa. Come se lei avesse avuto a che fare con quanto accaduto. "Qui non è in discussione il sostegno a una squadra: chiunque si comporti in quel modo va sanzionato, censurato dalle massime autorità del club, da quelle sportive e istituzionali. E va sanzionato per la pessima immagine che hanno dato dell’Italia e per i contenuti di un comportamento chiaramente lesivi della legge e della Costituzione". E fin qui tutto bene. Poi ecco il coinvolgimento inspiegabile del governo: "Il silenzio tombale che ne è seguito è quasi grave quanto l’atto in sé".