L'Aria che Tira, Parenzo e lo scontro con Marsilio: "Questo è un segno di debolezza"

"Non è che Marsilio fa schifo perché non piace a Repubblica". La campagna elettorale in Abruzzo è agli sgoccioli e la tensione è alle stelle. Tanto che a sinistra sono tutti con l'elmetto in testa pur di portare qualche voto in più al campo largo. Anche David Parenzo non ha perso occasione per provare a sollevare qualche polemica nei confronti del governatore uscente, il meloniano Marco Marsilio.

Durante l'intervista a L'Aria che Tira, sono volate parole grosse fra il conduttore e il governatore. A monte della discussione, l'inchiesta pubblicata da Repubblica sulla santità abruzzese. Secondo il giornale diretto da Maurizio Molinari, con ospedali pubblici sono al collasso, Marsilio avrebbe pensato solo ad agevolare i privati. Secca la replica del governatore: "L'attendibilità di Repubblica si commenta da sola perché è un'inchiesta giornalistica che cita dati falsi.Io faccio fare affari ai privati? Io ho trovato gli stessi privati che c'erano 5 anni fa. Ho risanato le aziende pubbliche. Ho chiuso i bilanci in pari negli anni della pandemia e della guerra in ucraina. Ho portato mezzo miliardo di euro da Roma in Abruzzo per fare gli ospedali pubblici, non privati".

A questo punto, Parenzo ha provato a incalzare Marsilio: "Quindi lei dice che non c'è un problema sanità". Una frase che però non è piaciuta: "Non mi metta in bocca cose che non ho detto Parenzo. I problemi della sanità sono tanti e gravi in tutta Italia. Non accetto la demonizzazione di quello che accade in Abruzzo quando il confronto fra ciò che accadeva 5 anni fa e ciò che accade oggi è nettamente a favore di quello che abbiamo fatto".

Repliche su repliche che hanno acceso gli animi: "Capisco che mancano poche ore al voto. Mi sembra che ci sia un po' di nervosismo. Non è che Repubblica fa schifo perché non piace a Marsilio" ha detto Parenzo. "E neanche al contrario. Non è che Marsilio fa schifo perché non piace a Repubblica" gli ha risposto Marsilio. "Secondo me è segno di debolezza dire che dato che lo ha fatto la Repubblica non è vero. Se li saranno inventati i dati... Che le devo dire" ha chiosato il conduttore.

A quel punto il governatore di Fratelli d'Italia ha iniziato a citare i dati relativi alla sanità abruzzese ma, dopo poco, Parenzo ha deciso di chiudere la diretta con il suo ospite. Mentre Marsilio stava ancora parlando al microfono dell'invita dell'Aria che Tira, il conduttore ha interrotto il coordinamento.